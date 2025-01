Palmeiras não descarta esperar fim da janela por Andreas Pereira

O Palmeiras ainda não desistiu de Andreas Pereira. O Fulham segue fazendo jogo duro e ainda não deu sinais que estaria disposto a liberar o jogador para o Verdão. Contudo, a diretoria alviverde não descarta aguardar até o final da janela de transferência da Inglaterra, que será no dia 3 de fevereiro, pelo atleta.

Entre Palmeiras e Andreas Pereira já está tudo certo. O jogador já manifestou o interesse de voltar ao Brasil, e o Verdão já tem tudo alinhado com seu estafe. A dificuldade está com o Fulham, que embora não tenha respondido o Alviverde sobre a proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões), não descarta vender o meia.

“Infelizmente, o timing não é o mesmo do Palmeiras. Eu sempre tenho pressa. Meu trabalho é cobrar, pressionar, mas às vezes não vai na velocidade que espero. Eu gostaria que evoluísse com mais celeridade, não depende só do Palmeiras, mas estamos na luta”, disse Leila Pereira, ao ser questionada sobre Andreas Pereira.

Além disso, na mesma entrevista, a mandatária confirmou sobre a possibilidade de esperar Andreas Pereira até a janela de transferência da Inglaterra.

Nos últimos dias, a imprensa europeia têm citado que o Fulham está no mercado em busca de outro meio-campista, em um movimento que poderia facilitar a saída de Andreas. Contudo, ao mesmo tempo, o clube inglês ainda tenta convencer o jogador de ficar. Ele é visto como crucial para o técnico Marco Silva.

“É um jogador diferente, um jogador que nos dá outras coisas”, disse Marco Silva, após a última partida do Fulham.

Assim, o Palmeiras segue com as esperanças de contar com o meio-campista nesta janela de transferência. Até aqui, o Verdão contratou os atacantes Paulinho e Facundo Torres.

