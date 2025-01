Ex-dirigente do Flamengo rebate jornalistas nas redes sociais: ‘Conversa fiada’

A eliminação precoce do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior causou um debate ‘acalorado’ nas redes sociais. Insatisfeito com a crítica de um internauta sobre o trabalho na base, Marcos Braz, ex-vice-presidente do clube, recordou as conquistas mais recentes do Sub-20 durante a gestão de Rodolfo Landim. Na sequência, setoristas do Rubro-Negro passaram a questioná-lo sobre o ‘saldo final’ da categoria.

“A base do Flamengo se tornou a cara do Landim e do Marcos Braz. Só dá vexame”, criticou um torcedor. O ex-dirigente retrucou: “Campeão da Libertadores Sub-20 e campeão do mundo Sub-20. Só lembrando”.

O jornalista Venê Casagrande apareceu na sequência com questionamentos sobre os frutos, em potencial e financeiro, dessas conquistas para o objetivo primordial da base. Ele usou números de jogadores revelados pelo Palmeiras como referenciais a resultados de um trabalho bem desenvolvido nas categorias de base.

“E quantos jogadores revelados? Afinal, isso que importa. Vamos pegar o exemplo do Palmeiras. Olha quantos jogadores revelaram e quanto estão faturando com esses jogadores dentro e fora de campo. O que está acontecendo com a base neste começo de 2025 reflete o trabalho de vocês ainda, que por sinal foi fraco, embora tenha vencido esses títulos mencionados”, respondeu.

Marcos Braz rebate jornalistas

A discussão evidentemente não parou na resposta de Venê Casagrande, e Marcos Braz surgiu com três matérias, de anos diferentes, sobre frutos do Rubro-Negro na base. De acordo com as notas, o clube formou mais atletas da Série A em 2022, 2023 e 2024. “Escolhe ai”, escreveu.

Escolhe o ano aí… TMJ! Flamengo formou mais atletas da Série A em 2024https://t.co/5XYMLC6QdQ Flamengo como maior formador de jogadores da série A em 2023https://t.co/IgMRbDGpey Flamengo como clube que mais formou atletas da elite nacional em 2022https://t.co/uDFjLWGyzN https://t.co/p5XG6yv0K0 — MarcosBraz (@marcosbrazrio) January 14, 2025

“E quanto o clube ganhou com isso? Pouco. Bem pouco. Vai curtir as férias, Marcos Braz. Não é mais dirigente e nem vereador. Abraços”, retrucou Venê.

Nesse ínterim, Braz fez um post ironizando quem, segundo ele, confunde competência com sorte. O ex-dirigente seguiu a mesma linha da resposta ao torcedor e mencionou os títulos conquistados durante sua segunda passagem pelo Rubro-Negro.

Uns contam história, outros fazem parte. Competência? Talvez! Se foi só sorte, eu tenho muita! – Libertadores 2019 e 2022;

– Brasileiro 2009, 2019 e 2020;

– Copa do Brasil 2006, 2022 e 2024;

– Supercopa 2020 e 2021;

– Recopa 2020;

– Estadual 2007, 2008, 2019, 2020, 2021 e 2024. — MarcosBraz (@marcosbrazrio) January 14, 2025

O setorista Pablo Raphael também retrucou a publicação de Braz. “Mas incrivelmente vocês tiveram muita sorte sim. Começando que Gabigol não fazia parte do plano A, mas, sim, o Pablo. No mesmo ano, o Abel de vocês não deu certo e então tiveram sorte que o Galo estava com Jorge Jesus no Brasil e facilitou o ‘chapéu’. Duvido que o Jorge Jesus estava mapeado (…)”. O jornalista segue a resposta mencionando os valores exorbitantes dados em multas rescisórias a técnicos nos últimos seis anos.

“Vou responder o primeiro item. Gabigol estava no MEU plano A, no MEU plano B e o C era o Gabigol. O resto não passa de conversa fiada”, rebateu Braz.

Flamengo eliminado na Copinha

Os Garotos do Ninho se despediram na Copa São Paulo de Futebol Júnior na segunda fase do torneio. O Rubro-Negro perdeu por 3 a 1 para o RB Bragantino e deu adeus precocemente à competição.

Esta eliminação representou a 3ª do clube na segunda fase da competição nos últimos quatro anos.

