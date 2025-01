Em final eletrizante, Vasco bate o Ceará e avança às oitavas da Copinha-2025

Em jogo muito disputado no Comendador Sousa, o Vasco bateu o Ceará por 3 a 2 e garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copinha-2025. Assim, Igor Toledo, Gabriel Rocha (contra) e André marcaram os tentos da equipe carioca, enquanto Brian e Melk descontaram para o time cearense.

Dessa forma, na próxima fase, os Meninos da Colina encaram o vencedor do confronto entre Flamengo (SP) e Ibrachiba, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira (15), em Guarulhos.

Início movimentado

Desde o primeiro minuto, as duas equipes buscaram o gol na busca pela classificação. A primeira grande chance foi do Vasco, quando Maxsuell Alegria ficou cara a cara com o goleiro adversário. Riquelme, contudo, tirou a bola em cima da linha e salvou o Vozão.

Meninos da Colina na frente

Após uma rebatida no escanteio, Zucarello cruzou pra o meio da área. Igor Toledo cabeceou e, em seguida, aproveitou o rebote para estufar a rede.

Vozão responde

Três minutos depois, foi a vez da equipe cearense deixar tudo igual. Depois de uma cobrança de escanteio, Brian recebeu na pequena área para finalizar, sem qualquer marcação.

Trave é protagonista

Em busca da virada, o Ceará quase estufou a rede novamente. Enzo soltou a bomba da entrada da área e acertou a trave esquerda de Phillipe Gabriel. Ainda no primeiro tempo, o Vasco também carimbou o poste. Wanyson acertou o cruzamento e a bola foi direto para o gol tocando na trave antes de sair. Phillipe Gabriel ainda fez grande defesa nos minutos finais da primeira etapa.

Segundo tempo equilibrado

Na volta do intervalo, o jogo se transformou em mais transpiração do que inspiração. Assim, as equipes não conseguiram ser tão intensas como na primeira etapa. Nesse sentido, o jogo só voltou a ficar eletrizante na reta final, a partir dos 35 minutos.

Contra o patrimônio

Quando tudo indicava que a vaga seria definida nos pênaltis, o Vasco voltou a ficar na frente no placar. Zuccarello cobrou escanteio fechado, a bola bateu na cabeça de Gabriel Rocha e entrou.

Alvinegro luta até o fim

Os meninos do Vozão não se deram por vencidos e foram em busca do empate. Assim, Melk, de longe, levantou a cabeça e finalizou em direção ao gol. A bola quicou e enganou o goleiro Phillipe Gabriel.

Para ficar com a vaga

Na reta final, Zuccarello voltou a se destacar a finalizar de fora da área, no canto. Depois do rebote de Léo Agliardi, André só teve o trabalho de estufar a rede e carimbar a classificação cruz-maltina. Por fim, a equipe conseguiu segurar o resultado e avançar às oitavas.

