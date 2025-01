Corinthians goleia União Barbarense em jogo-treino

O Corinthians enfrentou o União Barbarense nesta quarta-feira (15/01), no CT Joaquim Grava, e goleou por 4 a 1. Foi a última atividade da equipe antes da estreia no Campeonato Paulista, contra o RB Bragantino, nesta quinta (16/01), no Nabi Abi Chedid. Igor Coronado foi o grande destaque da atividade.

O jogo-treino teve três tempos e, nos dois primeiros, o técnico Ramon Díaz escalou alguns de seus principais jogadores. Neste período, Igor Coronado foi o principal destaque, com um gol e duas assistências (para Pedro Raul e Yuri Alberto), na vitória parcial de 3 a 1. Depois, o treinador fez diversas mudanças e colocou muitos atletas da base, além do lateral-esquerdo Diego Palácios, que não atua há quase um ano. Kayke fechou o placar nos instantes finais.

Contudo, vale ressaltar que alguns jogadores não estiveram na atividade, como o goleiro Hugo Souza e o atacante Memphis Depay. Eles fazem um trabalho de aprimoramento físico e prevenção de lesões.

O Corinthians começou a atividade com: Cadu, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, Carrillo e Igor Coronado; Yuri Alberto e Pedro Raul. No segundo tempo do jogo-treino, Gustavo Henrique saiu para a entrada do jovem Renato.

Aliás, para a partida de estreia no Paulistão, o Corinthians não deve utilizar os jogadores que iniciaram o jogo-treino. Ramón Díaz deve mandar um time alternativo. Assim, entre os nomes que pode começar o embate contra o RB Bragantino estão Cacá, Félix Torres, Alex Santana, Talles Magno, Romero, Héctor Hernandez, entre outros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.