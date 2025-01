Goleiro da Chapecoense, João Paulo fala da expectativa para temporada de 2025

Nesta quarta-feira (15), inicia-se a temporada para a Chapecoense. A equipe irá enfrentar em sua estreia o Caravaggio, às 19h30 (de Brasília), no Estádio da Montanha, em Nova Veneza, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense.

João Paulo, goleiro do Verdão do Oeste, fala sobre suas expectativas e destaca estar pronto para os desafios da temporada.

“Espero realizar uma boa temporada vestindo as cores da Chapecoense. Tenho me esforçado diariamente para mostrar meu trabalho e minhas qualidades. A comissão sabe que estou à disposição para ajudar”, afirmou João Paulo.

O arqueiro também comentou a importância de realizar uma boa campanha vestindo as cores da Chapecoense no campeonato estadual.

“Como equipe, esperamos fazer neste ano uma temporada melhor do que a última. Sabemos do tamanho do clube que representamos, e é sempre importante entregarmos nosso 110% dentro de campo”, disse o goleiro da Chape.

