Real Madrid x Celta de Vigo: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa do Rei da Espanha 2024/25. Nesta quinta-feira (16), Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam em partida válida pelas oitavas de final do principal mata-mata do futebol espanhol. A bola rola no Estádio Santiago Bernabéu, na capital do país, em duelo decisivo e eliminatório.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid

O clube merengue tenta se recuperar da derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita, e precisa da vitória em casa para seguir vivo na Copa do Rei.

O Real Madrid chega pressionado e uma eliminação nesta quinta-feira pode ser muito prejudicial para o trabalho do técnico Carlo Ancelotti. Isto porque, apesar de estar na vice-liderança de La Liga, o clube merengue faz uma campanha ruim na fase de liga da Champions, onde ocupa apenas a 20ª posição, além de acumular resultados humilhantes em clássicos contra o Barcelona.

No entanto, a boa notícia é que o zagueiro David Alaba está recuperado de lesão e está à disposição de Carlo Ancelotti para o jogo desta quinta-feira. Porém, Tchouaméni é tratado como dúvida e pode dar uma vaga para Modric no meio de campo. Os desfalques ficam por conta de Militão e Carvajal, lesionados.

Além disso, Ancelotti confirmou durante entrevista coletiva que Lunin ganha a vaga de Courtois no gol. Outra mudança que pode ocorrer na equipe é a entrada de Valverde como lateral-direito, na vaga de Lucas Vázquez.

Como chega o Celta de Vigo

Por outro lado, o Celta de Vigo chega como azarão para este duelo nas oitavas de final da Copa do Rei, mas quer aproveitar o momento instável do Real Madrid para surpreender o clube merengue em pleno Santiago Bernabéu.

A equipe é apenas a 12ª colocada no Campeonato Espanhol e tenta buscar um resultado positivo na Copa do Rei para salvar a temporada do clube para não brigar somente pela permanência em La Liga.

Entretanto, o Celta de Vigo tem um desfalque importante para encarar o Real Madrid. Isto porque o atacante Iago Aspas, um dos principais nomes do time, está lesionado e não terá condições de jogo. O mesmo acontece com o brasileiro Jailson, ex-Palmeiras, e o lateral Ristic.

Real Madrid x Celta de Vigo

Oitavas de final da Copa do Rei da Espanha 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 16/01/2025, às 17h30 (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez (Valverde), Rüdiger, Tchouaméni (Raúl Asencio) e Mendy; Camavinga (Dani Ceballos), Bellingham e Valverde (Modric); Rodrygo, Vinicius Júnior e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Celta de Vigo: Guaita; Mingueza, Starfelt, Domínguez e Marcos Alonso; Illaix Miruba, Frán Beltrá, Bamba, Cervi e Pablo Durán; Borja Iglesias. Técnico: Claudio Giráldez González.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (ESP).

VAR: Alejandro Hernández Hernández (ESP).

