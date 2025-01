Botafogo retorna interesse pelo volante Wendel, atualmente na Rússia

O Botafogo entrou em negociação pelo volante Wendel, atualmente no Zenit, da Rússia. Assim, enviou uma proposta formal aos representantes do clube russo. No entanto, eles não liberam seus jogadores com facilidade em transferências.

Contudo, Wendel afirma que observa com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Além disso, o Botafogo usa ao seu favor os exemplos de Luiz Henrique e Igor Jesus, que, após retornarem ao Brasil e apresentarem grandes atuações defendendo a equipe carioca, chegaram à Seleção Brasileira sob o comando do técnico Dorival Júnior. A informação é do portal “ge”.

LEIA MAIS: Com interesse do Atlético, Júnior Santos se reapresenta ao Botafogo

Aliás, o desejo do Botafogo em repatriar Wendel é antigo, afinal, o clube já tentou outras vezes, mas as demandas dos russos foram consideradas elevadas, especialmente em 2024, quando o Glorioso tentou a negociação. No Rio de Janeiro, o nome do volante também é frequentemente associado ao Flamengo.

Carreira de Wendel, provável novo reforço do Botafogo

Apesar da negativa há menos de seis meses, o Botafogo segue confiante na contratação do jogador, embora saiba que o Zenit não facilitará nenhuma negociação. Revelado pelo Fluminense, Wendel também defendeu o Sporting, de Portugal, antes de chegar ao futebol russo em outubro de 2021. Na atual temporada, soma dois gols e 11 assistências em 19 jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.