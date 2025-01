Manchester United x Southampton: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Nesta quinta-feira (16), United e Southampton se enfrentam às 17h (de Brasília), na partida de encerramento da 21ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será disputado no Old Trafford, em Manchester, e coloca frente a frente duas equipes que estão pressionadas para voltar a vencer na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester United

A crise no Manchester United parece não ter fim. Nem a chegada do técnico Rúben Amorim, que fez um grande trabalho no Sporting, conseguiu evoluir o rendimento da equipe, que não vence há quatro rodadas na Premier League e está na 14ª posição, com 23 pontos, apenas sete acima do Ipswich Town, primeiro na zona de rebaixamento.

Contudo, a equipe vem de um grande resultado contra o Arsenal, no qual eliminou os Gunners na Copa da Inglaterra, em pleno Emirates Stadium, em Londres. Dessa maneira, o United quer aproveitar o embalo para voltar a vencer na Premier League, diante do lanterna da competição.

Porém, o técnico Rúben Amorim terá um desfalque de última hora para o duelo nesta quinta-feira. Isto porque o lateral-direito Dalot foi expulso na partida contra o Arsenal na FA Cup e vai cumprir suspensão neste duelo contra o Southampton. Assim, ele se junta a Mason Mount, Jonny Evans, Victor Lindelof e Luke Shaw, lesionados e baixas confirmadas na equipe.

Como chega o Southampton

Por outro lado, o Southampton é o time com a pior campanha nesta edição da Premier League e somou apenas seis pontos em 20 jogos. A situação do time é muito complicada, uma vez que a diferença para o Wolves, primeiro fora da zona de classificação, é de 10 pontos.

Ao mesmo tempo, o Southampton segue com os desfalques dos meias Flynn Downes e Ross Stewart, além do zagueiro Jack Stephens, todos lesionados.

Manchester United x Southampton

21ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 16/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Old Trafford, em Manchester (ING).

Manchester United: Onana; de Ligt, Maguire e Martinez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo e Malacia; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

Southampton: Ramsdale, Gordon, Bednarek e Harwood-Bellis; Walker-Peters, Ugochukwu, Downes e Sugawara; Dibling, Mateus Fernandes e Onuachu. Técnico: Ivan Juric.

Árbitro: John Brooks (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

