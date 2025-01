Inter de Milão empata com o Bologna e encerra sequência de vitórias no Italiano

A Inter de Milão encerrou sua sequência de seis vitórias seguidas no Campeonato Italiano. Afinal, nesta quarta-feira (15), em jogo atrasado pela 19ª rodada, o time de Simone Inzaghi ficou no 2 a 2 com o Bologna, no Giuseppe Meazza, em Milão, em um grande duelo. Os visitantes, que flertaram com a vitória, chegam ao terceiro jogo seguido sem vitória na Serie A.

LEIA MAIS: Bayern goleia Hoffenheim e mantém vantagem na liderança do Alemão

O jogo

O jogo começou com tudo em Milão. Não à toa, o Bologna acertou a trave logo aos 8′. Moro chutou de longe e Sommer precisou fazer uma difícil defesa para evitar o gol dos visitantes. A bola ainda foi no poste. Pouco depois, não daria para o goleiro.

O próprio Moro chutou e Castro desviou para matar o suíço e abrir o placar para o Bologna, aos 15′. O empate, porém, não tardou. Logo aos 18′, Dumfries deixou tudo igual. Em contra-ataque veloz, Thuram carregou, deixou de calcanhar para Dimarco, que fuzilou. Skorupski soltou e o holandês só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

No fim do primeiro tempo, a virada. Dimarco disparou pela esquerda e cruzou rasteiro para o meio da área, onde o centroavante Lautaro Martínez se encontrava praticamente livre. De canhota, ele chutou de primeira para superar o goleiro e fazer 2 a 1, já no último lance da etapa inicial.

A Inter teve boas chances para fazer o terceiro e praticamente fechar o caixão, especialmente com Thuram e Dumfries. Mas, como quem não faz, leva, o empate aconteceu. Em ataque pela esquerda, Dimarco cortou mal o cruzamento, Orsolini dominou e rolou para trás. O lateral Holm pegou de primeira, sem chance nenhuma de defesa: 2 a 2 no Giuseppe Meazza, aos 19′.

Por pouco, a virada não aconteceu. Orsolini ficou no mano com De Vrij, passou com um lindo drible e chutou forte. Sommer fez uma defesa impressionante, evitando a remontada do Bologna.

Próximos passos

A Inter diminui a vantagem para o líder Napoli para três pontos (47 x 44). Bom lembrar, porém, que os Nerazzurri possuem um jogo a menos em relação aos napolitanos. O Bologna, por sua vez, cai para a oitava posição, com 30 pontos.

No domingo (19), o time de Simone Inzaghi segue em casa, já que enfrenta o Empoli também no Meazza. Após viajar a Milão, o Bologna volta para casa, onde recebe o Monza, no sábado (18), em jogo também válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.