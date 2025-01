Madureira x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da primeira vitória, o Flamengo enfrenta o Madureira, no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, na noite desta quinta-feira (16), às 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Carioca de 2025. O Rubro-Negro perdeu na estreia e ainda busca os primeiros pontos. Do outro lado, o Tricolor Suburbano entra motivado após triunfo sobre o Volta Redonda e quer manter o 100% na competição.

Além disso, Madureira e Flamengo são rivais de longa data. Afinal, foram 130 jogos ao longo da história, com 99 vitórias do Fla, 20 empates e apenas 11 triunfos do Tricolor Suburbano.

Onde assistir

O Sportv, o Premiere e o Globoplay (streaming), aliás, transmitem Madureira x Flamengo, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Como chega o Madureira

O Madureira começou o Cariocão 2025 com uma boa vitória sobre o Volta Redonda, o que facilita para o técnico Daniel Neri, que pode repetir o time contra o Flamengo. Aliás, os jogadores como Marquinho Carioca e Wallace buscam oportunidade na equipe principal.

Em entrevista exclusiva ao Jogada10, o técnico português Daniel Neri, de 45 anos, projetou o confronto com o Rubro-Negro. O comandante do Tricolor Suburbano, logo, afirmou saber da força e qualidade do adversário.

Como chega o Flamengo

O elenco principal do Flamengo e o técnico Filipe Luís, assim, continuam em pré-temporada nos Estados Unidos. Com isso, Cleber dos Santos e o grupo alternativo seguem em ação no Carioca. O treinador, aliás, estuda realizar mudanças pontuais na equipe, mas não deve fugir da base que começou jogando na estreia da temporada.

Em decorrência da pré-temporada realizada nos Estados Unidos, o Flamengo participará das quatro primeiras rodadas do estadual com um time alternativo. Desta maneira, alguns atletas estão aproveitando a oportunidade para se firmar no elenco, como Carlinhos, Lorran, Pablo e Cleiton.

Ao longo dos anos, o Flamengo manteve uma relação vitoriosa na Paraíba. Em 22 partidas disputadas em território paraibano, o Rubro-Negro conquistou 18 vitórias, três empates e apenas uma derrota. No Amigão, além da vitória sobre o Treze em 1975, o Rubro-Negro venceu o time da cidade em 1982 e 1984 e também superou o Campinense em 2013.

MADUREIRA x FLAMENGO

2ª rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca)

Data-Hora: 16/1/2025 (quinta-feira), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Governador Ernani Sátyro, O Amigão, em Campina Grande (PB)

Onde assistir: Sportv, Premiere e Globoplay

MADUREIRA: Mota; Celsinho, Marcão, Arthur, Evandro; Matheus Lira, Wagninho, Marcelo, Renato Henrique; Minho e Jefferson Victor. Técnico: Daniel Neri.

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales (Lucyan), Pablo, Cleiton, Zé Welington; Fabiano, Rayan Lucas, Lorran; Thiaguinho, Guilherme (Shola), Carlinhos. Técnico: Cleber dos Santos.

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira

VAR: Philip Georg Bennett

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.