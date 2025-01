Fluminense x São Paulo, Copinha: onde assistir, escalações e arbitrgem

As oitavas de final da Copinha-2025 reservam um confronto de tricolores, que promete ser eletrizante. Afinal, o Fluminense mede forças com o São Paulo em Jaú, às 17h desta quinta-feira (16), no Estádio Zezinho Magalhães. Assim, quem avançar encara o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Bahia, que vão a campo no mesmo dia e horário, em São Carlos (SP)

Dessa forma, o Tricolor de Laranjeiras chega com 100% de aproveitamento e segue firme na busca pelo hexa da competição (foi campeão em 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989). A equipe do Morumbis, por sua vez, também tem cinco triunfos consecutivos no torneio e almeja o penta (venceu em 1993, 2000, 2010 e 2019).

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (16) terá a transmissão da CazéTV (Youtube).

Como chega o Fluminense

A equipe carioca não terá Enzo, que foi expulso diante do Água Santa. Mesmo com um a menos, os comandados de Rõmulo Rodríguez demonstraram personalidade e superaram o Água Santa. Assim, a molecada sofreu apenas um gol em cinco confrontos e aposta neste equilíbrio para avançar em mais uma etapa do torneio. Em compensação, estufou a rede em treze oportunidades, sendo um dos grandes ataques da Copinha.

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista não poderá contar com o lateral-esquerdo Rickelme e o meio-campista Guilherme Batista, ambos lesionados. Além disso, Henrique Carmo e Igão se juntaram ao elenco principal para a disputa do Campeonato Paulista, enquanto Igor Felisberto está com a seleção brasileira sub -20. Por fim, os comandados do técnico Allan Barcellos também sofreram apenas um gol até aqui, o que mostra que será um duelo equilibrado.

Fluminense x São Paulo

Oitavas de final da Copinha 2025

Data e horário: quinta-feira, 16/01/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann e Natan; Wesley Natã, João Lourenço e Kelwin. Técnico: Rômulo Rodriguez.

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Kauê, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci e Hugo; Lucca, Alves e Ferreira; Ryan Francisco. Técnico: Allan Barcellos.

Árbitro: Dener William da Silva

Auxiliares: Enderson Emanoel Turbiani da Silva e Matheus Guilherme Biselli da Cruz

VAR: Demetrius Pinto Candançan

