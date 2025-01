Porto expõe irregularidades graves com joias, viagens de luxo e comissões

O Futebol Clube do Porto, um dos principais clubes do futebol português, enfrenta um momento delicado com a divulgação de uma auditoria conduzida pela consultoria ‘Deloitte’ sobre a gestão do clube nas últimas 10 temporadas, entre 2014/15 e 2023/24. O relatório apontou graves irregularidades financeiras que comprometeram as finanças do clube.

A investigação revelou que o Porto gastou 155,9 milhões de euros em comissões a intermediários durante esse período, um valor que deveria ter sido de 105,9 milhões. Esse excesso de 50 milhões de euros reflete um impacto significativo, especialmente porque, das 55 transferências analisadas, 51 não apresentaram documentos que justificassem os pagamentos. Além disso, 35% do total pago acabou sendo direcionado a apenas três intermediários: Jorge Mendes, Pedro Pinho e Giuliano Bertolucci.

Outra descoberta preocupante foi o uso indevido de recursos do clube para despesas pessoais. Entre os exemplos estão viagens a destinos como Maldivas, Cancún, Brasil e Ibiza. Elas somaram 700 mil euros, muitas delas associadas à direção da torcida organizada ‘Super Dragões’. Foram identificados também gastos de 70 mil euros em joias e relógios, além de despesas com veículos e refeições sem justificativas plausíveis.

Irregularidades na venda de ingressos para a torcida organizada e embaixadas do clube também causaram um prejuízo de 5,1 milhões de euros, incluindo 1,5 milhão em despesas inadequadas. Além disso, mais de 5 mil gastos, somando 512 mil euros, sequer tiveram registros nos sistemas internos, expondo falhas graves de controle administrativo.

Declaração do presidente do Porto

“A conclusão desta auditoria marca o início de uma nova era para o Futebol Clube do Porto. Este é um compromisso cumprido com os nossos sócios e torcedores, que merecem um clube transparente e exemplar na sua gestão. As evidências encontradas não só revelam desafios do passado, mas também permitem virar a página e construir um futuro mais sustentável e ético”, disse o presidente André Villas-Boas em resposta às conclusões da auditoria.

Por fim, essas revelações trazem à tona a necessidade urgente de mudanças estruturais e maior rigor na administração. Ao mesmo tempo, o clube busca virar a página e retomar a confiança de sua torcida e de seus sócios.

