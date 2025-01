Santos x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Mirassol nesta quinta-feira (16), às 21h30, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Peixe, que já anunciou quatro reforços para esta temporada, não deve ter novidade no time titular nesta primeira partida. Já o Leão, que está na Série A do Brasileiro no ano de seu centenário, apostará nas contratações e nos veteranos do elenco para estrear com o pé direito no Estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV.

Como chega o Santos

O Peixe tem dois desfalques confirmados para a estreia. William Bigode não participou dos últimos treinos e sem condições de trabalhar com o grupo, deve ficar fora do embate contra o Mirassol. Além disso, Tiquinho Soares, ainda não está regularizado e não tem condições documentais de estar em campo. Além disso, os quatro reforços já anunciados pelo Peixe (Thaciano, Leo Godoy, Luisão e Zé Ivaldo) devem começar a partida no banco de reservas. Por fim, o Peixe deve ter duas novidades na equipe titular. Afinal, Soteldo está de volta, treinou bem durante a semana e deve começar o confronto. Assim como o garoto Hyan, que vem agradando o técnico Pedro Caixinha neste início de temporada.

Como chega o Mirassol

Por outro lado, o Leão manteve algumas peças da última temporada e já anunciou muitos jogadores para a nova temporada. Aliás, muitos deles com rodagem no futebol brasileiro. Vão defender o Mirassol em 2025 nomes como o lateral-direito Daniel Borges, os zagueiros Alan Empereur, David Braz e Jemmes, o lateral-esquerdo Reinaldo, os meio-campistas José Aldo e Roni e os atacantes Clayson, Guilherme Pato e Matheus Davó. Além disso, o clube do interior apostou em Eduardo Barroca como treinador e terá a missão de conduzir a equipe no ano de seu centenário.

SANTOS X MIRASSOL

1ª rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 16/01/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Brazão; JP Chermont (Léo Godoy), João Basso, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Hyan e Diego Pituca; Soteldo, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Pedro Caixinha

MIRASSOL: Alex Muralha; Daniel Borges, Alan Empereur, David Braz e Reinaldo; Roni, Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim; Gabriel Santana e Yuri Castilho (Léo Gamalho). Técnico: Eduardo Barroca

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Neuza Ines Back e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Ilbert Estevam da Silva

