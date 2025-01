Flamengo realiza quinto dia de treino nos Estados Unidos antes da FC Series

O Flamengo chegou nos Estados Unidos no último sábado (11) e realizou, nesta quarta-feira (15), o quinto dia de treino na cidade de Gainesville. O elenco principal está em pré-temporada e preparação para estrear em 2025. A equipe de Filipe Luís enfrenta o São Paulo, no domingo (19), no Chase Stadium, casa do Inter Miami, em um amistoso pela FC Series.

Na atividade desta terça, a comissão técnica montou uma dinâmica de velocidade antes de iniciar o treino com bola. A brincadeira, inclusive, contou com um duelo entre Filipe Luís e Arrascaeta. O técnico costuma participar dos trabalhos dos jogadores, seja em campo ou na academia. Após isso, começou os esquemas táticos e técnicos.

O elenco do Flamengo realiza mais três treinos em Gainesville antes de partir para Fort Lauderdale, no sábado (18), local do amistoso. Logo após o jogo, a delegação rubro-negra retorna ao Brasil para se preparar para o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, no dia 2 de fevereiro.

Enquanto o grupo principal está nos Estados Unidos, a equipe alternativa, que inicia o estadual, entra em campo nesta quinta-feira (16), contra o Madureira, em Campina Grande, na Paraíba, pela segunda rodada da competição.





