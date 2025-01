Bahia x Cruzeiro na Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Cruzeiro vão medir forças na tarde da próxima quinta-feira, 16, em confronto válido pelas oitavas de final da Copinha 2025. A disputa por uma das vagas na próxima fase da competição acontece às 16h (de Brasília), no estádio “Luisão” na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo.

O vencedor do confronto enfrentará nas quartas de final o classificado do duelo de tricolores entre Fluminense e São Paulo. Sendo assim, é bom o torcedor ficar de olho na partida que também acontece nesta quinta-feira (15), a partir das 17h.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Bahia

O Bahia avançou às oitavas de final como time com a menor média de idade nesta edição do torneio. Para atingir o feito, a equipe contou com o talento do ”Haaland do Sertão”, maior promessa do clube, para vencer o Coritiba por 2 a 0 na terceira fase da Copinha.

Dell, conhecido como ”Haaland do Sertão”, chega como principal nome do Bahia para o confronto. O atacante já marcou quatro gols nesta edição e disparou como artilheiro da equipe.

Como chega o Cruzeiro

Classificada em primeiro no grupo, a Raposa chega às oitavas ainda defendendo a invencibilidade na competição, com três vitórias e dois empates. A equipe anotou nove gols e sofreu apenas três em cinco partidas disputadas.

O Cruzeiro chega mais desgastado que o adversário devido ao pequeno intervalo entre as partidas da 3ª fase e das oitavas. Por isso, o técnico Luciano Dias focou na recuperação dos atletas, que, assim como os tricolores, também têm menos de 20 anos.

BAHIA X CRUZEIRO

Oitavas de final da Copinha 2025

Data e horário: quinta-feira, 16/01/2025, às 16h (de Brasília)

Local: estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, São Carlos (SP)

BAHIA: Iuri Jean; Gabriel Felipe, Gerald Anjos, Diego Santos e Alex Júnior; Saymon, João Neres e Guilherme Soares; Andrew, João Farias e Dell. Técnico: Leonardo Mendes.

CRUZEIRO: Marcelo Eráclito; Janderson, Kauã Prates, Bruno Alves e Murilo Rhikamn; Nicolas Pontes, Jhosefer e Felipe Morais; Fernando, Kenji e Rayan. Técnico: Luciano Dias.

Arbitro: Fagson Junior dos Santos Silva

Auxiliares: Rodrigo Meirelles Bernardo e Felipe Camargo Moraes

VAR: Silvio Luiz Maso