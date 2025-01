Atlético de Madrid goleia e avança na Copa do Rei

Com dois gols em cada tempo, o Atlético de Madrid goleou o Elche nesta quarta-feira (15): 4 a 0. Assim, os Colchoneros avançaram às quartas de final da Copa do Rei. Sorloth fez dois no primeiro tempo, incluindo um de pênalti. Já Roro e Julián Alvárez deram números finais na etapa complementar.

Quando o placar já estava 2 a 0, Nicolás Fernández foi expulso, aos cinco do segundo tempo. Assim, facilitou ainda mais a vida do Atlético. O atacante brasileiro Samuel Lino foi titular no time comandado por Diego Simeone. No entanto, acabou substituído no segundo tempo.

O adversário dos colchoneros ainda será conhecido, em sorteio. Mais cedo, ainda nesta quarta (15), o Barcelona também venceu e avançou. Já o Real Madrid entra em campo nesta quinta (16), afinal, receberá o Celta de Vigo às 17h30 no Santiago Bernabéu.

Líder do Campeonato Espanhol, o Atlético volta a campo agora justamente pela La Liga. O time da capital espanhola visita o Leganés no sábado (18), às 12h15. Os colchoneros somam oito vitórias seguidas, com 44 pontos em 19 jogos Depois, aparecem Real Madrid (43) e Barcelona (38).

