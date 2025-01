Com um a menos, Fluminense sofre golaço de bicicleta e perde para Volta Redonda no Carioca

Na noite desta quarta-feira (15), o Fluminense perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0, no Raulino de Oliveira, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. O Tricolor esteve com um a menos no segundo tempo após a expulsão de Manoel, e com o resultado segue sem vencer no Campeonato Carioca. Para este o duelo, o treinador Marcão contou com os reforços de Guga, Ignacio, Freytes e Nonato, mesmo assim não foi o suficiente.

Com a derrota, o Fluminense continua com um ponto na tabela, enquanto o Volta Redonda chega aos primeiros três pontos. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (18), às 19h (de Brasília), contra o Maricá, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. Já o Voltaço visita o Bangu, no domingo (19), às 20h.

Fluminense tem Manoel expulso, não sustenta pressão e sofre golaço

O primeiro tempo foi morno e de poucas emoções. O Fluminense teve o controle da bola no início da partida, mas depois o Volta Redonda teve o domínio e causou os principais ataques. Sob comando do meia Luciano Naninho, o Voltaço chegou à área do Tricolor tanto pelos lados quanto pelo meio-campo. No entanto, em nenhuma das chances, o goleiro Vitor Eudes teve trabalho. A equipe das Laranjeiras, por sua vez, teve oportunidades com o atacante João Neto, a melhor delas nos acréscimos em uma finalização na trave.

Já na etapa final, o jogo ganhou um pouco mais de emoção. O Fluminense voltou com agressividade e tentou balançar a rede com ataques de Paulo Baya e Riquelme Felipe. Contudo, aos 16 minutos, o zagueiro Manoel empurrou o adversário e recebeu o segundo cartão amarelo, consequentemente foi expulso. Com um a menos, o Tricolor se defendeu, mas não conseguiu sustentar o Voltaço, que chegou ao gol com Mirandinha, de bicicleta, nos minutos finais.

Volta Redonda 1 x 0 Fluminense

2ª rodada da Taça Guanabara

Data: 15/01/2025

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ) Gol: Mirandinha (42’/2ºT) Fluminense: Vitor Eudes; Guga (Wallace Davi, 22’/2ºT), Ignácio (Davi Schuindt, 22’/2ºT), Manoel e Freytes; Felipe Andrade, Nonato (Thiago Henrique, 36’/2ºT) e Isaque; Riquelme Felipe (Esquerdinha, 36’/2ºT), Paulo Baya e João Neto (Rafael Monteiro, 22’/2ºT). Técnico: Marcão

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchez; Pierre (Heliardo, 26’/2ºT), Robinho, Luciano Naninho (Caio Vitor, 26/2ºT); Kelvin (Mirandinha, 26’/2ºT), Chay (Marquinhos, 9’/2ºT) e Bruno Santos. Técnico: Diogo Siston

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: 2x Manoel, Thiago Henrique e Freytes (FLU); Bruno Santos, Pierre e Wellington Silva (VOL) Cartão vermelho: Manoel (FLU)

