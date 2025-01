Oscar vibra com retorno ao São Paulo

De volta ao São Paulo após 16 anos, o meia Oscar exalou felicidade com o retorno. Ele não foi titular, não venceu, tampouco marcou gols ou deu assistência no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro. Ainda assim, valorizou a sua participação.

“Estou feliz por estrear, deu para fazer algumas jogadas, criar algumas jogadas. É só o começo, primeiro amistoso da temporada. Também conhecendo mais nossos próprios jogadores. Estou feliz pela minha estreia. Foi um “mix” do que vínhamos treinando durante a semana. Fisicamente estamos bem, mas o Cruzeiro fica bastante com a bola. Mas reagimos bem, saímos perdendo, criamos bastante jogada. Para início de temporada, foi excelente”, começou Oscar.

Oscar chega após defender o Shanghai Port por sete temporadas. Antes, passou ainda por Internacional e Chelsea, sem contar as dezenas de partidas pela Seleção Brasileira, incluindo na Copa do Mundo de 2014. O meia está com 33 anos e entrou no segundo tempo. Ele substituiu Lucas Moura, recebeu cartão amarelo, mas foi ovacionado pela torcida.

“O carinho da torcida desde quando começou o jogo aqui está muito especial. Espero que continue assim. Foi muito especial reestrear. Estava um pouco ansioso para estar em campo novamente. Depois pude ajudar o time. Queríamos sair com a vitória, mas está excelente”, concluiu Oscar.

O elenco do São Paulo agora se dividirá em dois. Uma parte voltará para o Brasil, de olho na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na segunda-feira (20), pelo Paulistão. Já o restante enfrentará o Flamengo na véspera (19), novamente pela FC Series. O clube ainda não divulgou quais jogadores ficam nos EUA e quais retornam para São Paulo.

