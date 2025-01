Matheus Pereira admite ofertas para deixar o Cruzeiro e não confirma permanência: ‘Não sei o que vai acontecer’

O meio-campista Matheus Pereira ensaia que seguirá como destaque do Cruzeiro em 2025 como foi na temporada passada. Afinal, ele estreou com pé direito no ano ao marcar o primeiro gol da equipe no ano. No caso, no empate em 1 a 1 no amistoso com o São Paulo, no Orlando City Stadium, pelo FC Series.

Vale ressaltar que ele também foi o artilheiro da Raposa na última temporada com 11 gols. Em contrapartida a esta forte conexão e bom desempenho pela equipe mineira, Matheus confessou que o bom rendimento desperta o interesse de outros clubes. Ele detalhou que recebeu algumas ofertas desde o fim da última edição do Campeonato Brasileiro e não assegurou que vai permanecer.

“Internamente, eu já ouvi muitas coisas. Se fala muitas coisas, clubes interessados. De fato, é verdade, não vou negar isso, mas eu já falei que sou um abençoado por estar aqui hoje. Cabe a mim dedicar todos os dias, aproveitar os momentos. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana ou duas”, esclareceu o camisa 10 do Cruzeiro.

‘Estou feliz no Cruzeiro’

Mesmo com a resposta impactante, o principal jogador da Raposa frisou que está contente e satisfeito no clube. Inclusive, valorizou a decisão da diretoria em optar por realizar a pré-temporada nos Estados Unidos e valorizou o esforço dos dirigentes. Além disso, Pereira também abordou algumas situações em que predomina a imprevisibilidade na trajetória de um jogador em postura considerada estranha.

“Mas estou feliz aqui hoje, de fazer a pré-temporada aqui, em um ambiente completamente diferente do que fizemos ano passado. Vale ressaltar o esforço da diretoria em ter essa pré-temporada aqui, temos que valorizar. Cabe a todos nós, enquanto tivermos aqui, e não sabemos até quando temos que nos dedicar ao máximo pelo Cruzeiro”, complementou Matheus.

Em seguida, ao ser perguntado se seus esforços estão totalmente centralizados no clube mineiro, a resposta do atleta foi com um sorriso. Importante relembrar que após um período de empréstimo inicial, o Cruzeiro adquiriu o atleta por quase R$ 30 milhões e acertaram contrato válido até junho de 2026. Como se sobressaiu pelo time mineiro na última temporada, um dos clubes que demonstrou interesse em sua contratação foi o Palmeiras. O Alviverde, aliás, demonstrava estar disposto a pagar 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões na cotação da época) pela sua contratação.

Por sinal, a diretoria do Cruzeiro foi contundente ao afirmar que não aceita vender nenhum dos seus jogadores titulares. Além disso, de forma extraoficial indicou que o valor para negociá-lo giraria em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões na cotação atual). A Raposa continua em Orlando, onde enfrentará o rival Atlético no próximo sábado (18), mais uma vez pela FC Series. No dia seguinte, com time alternativo, a Raposa recebe a Tombense pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Na temporada de 2025 a equipe ainda vai disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.