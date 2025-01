O Fluminense ainda não venceu no Campeonato Carioca-2025. Nesta quinta-feira (15), a equipe mista perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0 pela 2ª rodada da competição, no Raulino de Oliveira. Durante a coletiva, o técnico Marcão lamentou o revés e ressaltou que Manoel assumiu o erro ao ser expulso no segundo tempo, quando o jogo estava empatado.

“Sabíamos que o jogo seria bastante difícil e seria resolvido nos detalhes. Conversamos isso antes da partida. Fizemos um treino com os meninos que vieram ontem para nos ajudar. Diminuímos um pouco a carga. Para sábado vai ser a mesma coisa. Vamos descansar na quinta e treinar duro na sexta para no sábado podermos jogar. Vamos jogar contra uma equipe forte, organizada pelo Reinaldo. Mais do que nunca precisamos do resultado”, disse.

“Vimos o lance agora. No Campeonato Carioca, o juiz expulsou, mas talvez em um jogo mais pesado, de Brasileirão, o juiz não expulsaria. Não vi se o adversário empurrou também, mas o Manoel assumiu o erro aqui no vestiário. Falamos que todos perdem juntos, o erro é dividido, não é um erro só de uma pessoa. É assim que vamos construir o Fluminense para 2025. Erramos, perdemos e sábado temos outra chance de recuperar com um bom resultado”, completou.

Planejamento no início da temporada

O Tricolor volta a campo no próximo sábado (18) para medir forças com o líder Maricá, em Moça Bonita, em Bangu, às 19h (de Brasília). De acordo com Marcão, a possível inserção de novos jogadores dependerá da análise da comissão técnica de Mano Menezes e do planejamento deste início de temporada.

“Amanhã vamos sentar com o Mano e os membros da comissão técnica para ver o que vamos fazer (entrada de novos jogadores). Ainda não temos uma resposta certa, mas a partir de amanhã vamos ter. Esse era o planejamento, começar aos poucos. Estamos correndo um risco, é a primeira semana de treinamento. Temos que seguir o planejamento para não perder a mão”, explicou.

