Zubeldía aprova estreia, mas ainda vê elenco curto no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía deixou o estádio Inter & Co Stadium, em Orlando, muito satisfeito com a estreia do São Paulo na temporada. O Tricolor empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, na primeira partida da FC Series, com muitas chances criadas e um bom desempenho. Contudo, o que mais agradou o treinador foi que a equipe terminou o embate sem lesões.

“São sensações boas por dois motivos: não tivemos nenhum acidente ou lesão, isso, na preparação, é muito importante, porque temos um plantel curto e não ter lesões é importante; e tivemos um bom jogo para os torcedores, os nossos e os do Cruzeiro. Estamos bem na preparação. Pouco a pouco seguir melhorando”, falou Zubeldía.

Justamente para evitar problemas físicos, o São Paulo entrou em campo com dois times completamente diferentes nos dois tempos da partida contra o Cruzeiro. Contudo, o treinador ainda vê o plantel da equipe muito curto para aguentar o calendário do futebol brasileiro.

“A temporada no Brasil, do futebol brasileiro, tem o Paulista com dois meses. Eu estava olhando o calendário hoje. Abril e março teremos um jogo a cada três dias. Em 60 dias teremos um jogo a cada três dias. E aí vem a parte mais difícil, com Libertadores e Brasileiro. O elenco que temos pode encarar o Paulista. Depois, vem o mais importante, a entrada na Libertadores e das 10 datas de Brasileiro e Copa do Brasil”, falou o treinador, que prosseguiu.

“São dois meses com jogos a cada três dias. Então, são 20 jogos que definem muita coisa. A pergunta é: para esta situação, o elenco está preparado? Isso eu converso a portas fechadas com a comissão técnica”, completou.

