Negociação trava por Cucho, e Botafogo mira outra alternativa

A pedida salarial de Cucho Hernández obrigou o Botafogo a travar a negociação pelo atacante. Ao menos, por ora. Atualmente no Columbus Crew, que disputa a MLS, o jogador pediu valores aos quais o clube carioca não viu com bons olhos. Embora ocorra o impasse com seus representantes, o colombiano ainda está na lista de prioridade da diretoria para o setor ofensivo. Mas um novo nome pode ser uma realidade. A informação é do portal ‘ge’.

O departamento de scout do Alvinegro segue trabalhando a todo vapor, e o clube, inclusive, já até apresentou oferta por um outro atacante, cujo nome se mantém em sigilo. As conversas estão em andamento, o que não invalida, necessariamente, as tratativas por Cucho Hernández, visto inicialmente como o nome ideal para repor a a saída de Tiquinho Soares. Uma das principais características do colombiano, aliás, é sua mobilidade, algo que pode beneficiar o elenco carioca ao longo da temporada. Ainda de acordo com a publicação, o Botafogo foi na contramão da estratégia habitual, que consiste em acertar o salário com os atletas antes de partir para as tratativas com os clubes. Desta vez, a procura inicial foi diretamente ao Columbus Crew. Desde que chegou aos Estados Unidos em 2022, o atacante colombiano disputou 93 partidas e soma 58 gols e 26 assistências pelo time do estado de Ohio. Ele foi eleito segundo melhor jogador da MLS na última temporada, ficando atrás somente do argentino Lionel Messi, do Inter Miami.

