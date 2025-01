Gavi exalta atuação de Lamine Yamal: ‘Melhor do mundo, só atrás do Messi’

Com dribles, assistência e um gol, Lamine Yamal foi o principal destaque da goleada do Barcelona sobre o Betis por 5 a 1, pela Copa do Rei. Diante da grande atuação do companheiro, de 17 anos, Gavi afirmou que o jovem é o melhor do mundo no momento, atrás apenas de Messi.

“Para mim é o melhor do mundo, só atrás do Messi. Lamine é muito bom, o melhor atualmente. Mas é uma burrice compará-lo ao Messi, porque só haverá um. É único. Assim como só um Xavi, um Iniesta, um Busquets. Nós temos que fazer o nosso caminho”, disse.

O técnico Hansi Flick respondeu, rindo, sobre a opinião de Gavi, porém fez questão de manter os pés no chão e dizer que Yamal ainda é muito jovem.

“Gavi é muito emocional, então eu digo que sim (risos). Você pôde ver em grandes jogos o grande talento que ele (Yamal) mostrou várias vezes. Ele está num caminho muito bom. Temos que cuidar dele, é muito jovem”, analisou o treinador.

Cabe salientar que esse foi o primeiro jogo em que o jovem marcou e deu assistência, seja por clube ou seleção (92 jogos). Ele soma nove gols e 12 assistências em 24 jogos nesta temporada.