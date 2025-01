FPF muda horário de jogos de Corinthians, Palmeiras e Santos pelo Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF), alterou nesta quinta-feira (16/01), os horários de três jogos envolvendo Corinthians, Palmeiras e Santos. As partidas são válidas pela terceira e quarta rodada do Campeonato Paulista. Segundo a entidade, as mudanças são por conta de ajustes na tabela.

O Corinthians iria enfrentar o Água Santa no dia 22 de janeiro, às 21h35, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Contudo, a partida agora vai acontecer às 19h30. Em contrapartida, na mesma data, o clássico entre Santos e Palmeiras passou das 19h30 para as 21h35.

Além disso, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Novorizontino, marcado para 25 de janeiro, teve troca de local. O embate, que estava marcado para acontecer no Allianz Parque, agora será na Arena Barueri. O mando continua sendo do Verdão.

