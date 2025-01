Apesar da derrota do Tottenham por 2 a 1 para o Arsenal, pela Premier League, Richarlison tem muito que comemorar sobre a partida desta quarta-feira (15). Afinal, o brasileiro voltou a disputar uma partida oficial depois de mais de dois meses por causa de uma lesão no tendão da coxa esquerda.

“Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas é claro que estou feliz por voltar. Já estava treinando com o grupo há algumas semanas, me movimentei bastante durante o jogo e estou me sentindo bem fisicamente”, disse ao portal “ge”.

“Agora é dar continuidade, trabalhar bastante para ter uma boa sequência e também controlar a ansiedade para entrar aos poucos até que esteja apto a jogar os 90 minutos novamente”, completou o atacante.

Vale lembrar que ele sofreu a lesão no dia 3 de novembro do ano passado. Na época, a equipe londrina goleou o Aston Villa por 4 a 1, pela 10ª rodada da Premier League. Desde então, se passaram 72 dias e 16 compromissos na temporada.

Até o momento, o atacante disputou oito jogos oficiais pelo clube de Londres em 2024/25, marcou um gol e deu uma assistência. Na próxima rodada, a equipe mede forças com o Everton no domingo (19), às 11h (de Brasília), fora de casa.

“Quero muito ajudar o clube a dar a volta por cima. Estamos em uma fase complicada, mas sempre tem o próximo jogo e vamos em busca de uma recuperação na Premier League já no domingo”, afirmou.

