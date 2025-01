Justiça ordena retirada de ataques de conselheiro a Bap, presidente do Flamengo

A Justiça do Rio determinou a retirada, nas próximas 24h, de vídeos publicados pelo conselheiro do Flamengo José Carlos Izidro, conhecido como Peruano, contra o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Assim, caso isso não aconteça, o dirigente terá que pagar multa diária de R$ 5 mil. A informação é do jornal “O Globo”.

Vale lembrar que Peruano publicou áudios com ataques homofóbicos ao mandatário ainda durante o processo eleitoral do Rubro-Negro. Na ocasião, o conselheiro apoiava a chapa adversária, de Rodrigo Dunshee.

A confusão teve início depois de uma declaração de Zico. O maior ídolo do clube afirmou que quando não tem o Flamengo, torce pelo Botafogo por causa da qualidade dos atletas. O conselheiro, então, ressaltou que o ex-jogador era botafoguense. Na sequência, teceu críticas e xingou Bap.

“Eu nunca vi um grupo para ter tanto otário assim. Quem falou não fui eu, ele falou que ia torcer pro Botafogo. Ele falou. É só vocês irem lá e ver o vídeo. Ou vocês são muito idiotas ou fizeram concurso para imbecil. Vocês têm tudo que tomar no c…”, disse.

“Seus babacas, seu v…. O candidato de vocês dá o c… e chupa r…. Vocês têm é que tomar no c…. Vocês são um bando de babaca, meu irmão. O candidato de vocês chupa r…. Vocês querem o presidente do Flamengo dando o c… em cima da mesa da presidência. Então vota nesse Bap, ô bando de otário. Banco de babaca criado, mauricinho filhos da p…”, esbravejou.

