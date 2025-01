Athletico pede impugnação do jogo contra o Audax, na Copinha

O Athletico protocolou um pedido no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) nesta quinta-feira (16/01), pedindo a impugnação do jogo contra o Audax, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Furacão contesta o gol do time de Osasco, anotado por Marcos, após toque de mão.

“O Athletico solicita a não homologação do resultado da partida até a realização de julgamento, assim como a anulação total do jogo (determinando uma nova data para ser realizada) ou a modificação do resultado (anulando somente o gol irregular e determinando uma nova data para a cobrança das penalidades)”, diz um dos trechos do comunicado.

O lance, aliás, aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. Após jogada pelo lado direito, a bola foi cruzada e desviada na zaga do Athletico. O atacante Marcos, do Osasco, deu um leve toque com a mão e desviou a bola para o gol, marcando o único tento da partida.

Ao marcar o gol, Marcos fica parado e não comemora de forma instantânea, praticamente se acusando do lance irregular. Contudo, como não existe VAR nesta fase da competição, o gol acabou sendo validado pelo árbitro Leomar de Jesus Oliveira. O lance deixou os jogadores e comissão técnica do Athletico enfurecidos.

O gol eliminou o Athletico Paranaense da Copinha. Aliás, a Federação Paulista, responsável pela organização da competição, ainda não comentou sobre o caso. O Audax volta à campo nesta sexta-feira (17/01), quando enfrenta o Palmeiras pelas oitavas de final. Contudo, caso o pedido do Furacão seja aceito, a partida contra o Verdão pode acabar sendo adiado.

