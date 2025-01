Diretor do Corinthians entrega cargo em meio à pressão e investigação

O diretor administrativo do Corinthians, Marcelo Mariano, entregou o seu cargo nesta quinta-feira (16/01). O pedido de renúncia foi aceito pelo presidente do clube, Augusto Melo. A saída acontece em meio à forte pressão que a diretoria sofre pelas investigações relacionadas ao contrato de patrocínio com a VaideBet.

Marcelo Mariano era um dos principais aliados de Augusto Melo e participou diretamente das negociações com a VaideBet. O acordo da empresa de apostas para ser patrocinadora máster do Timão é tema de inquérito na Polícia Civil e é o principal motivo para o pedido de impeachment de Augusto Melo, que será votado na próxima segunda-feira (20/1).

Marcelinho, como era conhecido no Parque São Jorge, disse que deixa a diretoria “para que a gestão consiga trabalhar de forma pacifica”. Desde que a investigação sobre a VaideBet ganhou repercussão, o presidente Augusto Melo sofria forte pressão para destituir o diretor. Contudo, o mandatário decidiu bancar o aliado.

Contudo, a pressão voltou a aumentar após um dos donos da casa de apostas VaideBet, o empresário José André da Rocha Neto, falar que não conhecia Alex Cassundé, inserido no contrato como intermediador do negócio.

Corinthians deixa o cargo em aberto

O Corinthians, por sua vez, ainda não decidiu quem vai assumir o posto deixado por Marcelinho. Contudo, vale ressaltar que ele não é o primeiro dirigente a deixar o cargo por conta das investigações da VaideBet. Afinal, Sérgio Moura deixou a superintendência de marketing do clube, após o caso se tornar público.

A VaideBet rompeu o contrato depois de descobrir que parte dos R$66 milhões que já havia pago (de um total de R$ 360 milhões) tinha sido desviado para uma empresa e fachada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.