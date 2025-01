Botafogo planeja evitar saídas até o Mundial de Clubes

O Botafogo já perdeu jogadores importantes após as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024. No entanto, a diretoria busca se proteger para evitar novas baixas no elenco. Entre os atletas que permanecem estão os atacantes Savarino e Igor Jesus. A intenção é manter um time qualificado para a disputa do Super Mundial, que ocorrerá no meio do ano.

Recentemente, o Alvinegro carioca viu a saída de Luiz Henrique, craque da Libertadores, e de Almada, que permaneceram por um ano e seis meses, respectivamente, mas foram fundamentais nas conquistas. Além disso, existe a possibilidade de perder Junior Santos, que está em negociação com o Atlético-MG.

LEIA MAIS: Botafogo retorna interesse pelo volante Wendel, atualmente na Rússia

O Glorioso entende a necessidade de uma equipe forte tanto para a competição internacional quanto para o restante da temporada. Sobre o Mundial, o time está no chamado “grupo da morte”, que conta com PSG e Atlético de Madrid. Apesar disso, o Botafogo reforça que nenhum jogador é inegociável, mas pretende manter seus principais atletas pelo máximo de tempo possível.

Botafogo entra em campo neste sábado

Em campo, o time carioca acumula uma vitória e uma derrota no estadual. O próximo compromisso será neste sábado, 18 de janeiro, contra o Sampaio Corrêa, no Lourivaldão, em Saquarema (RJ).

