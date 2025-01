Com show brasileiro, Al-Hilal detona Al-Fateh pelo Campeonato Saudita

O Al-Hilal atropelou o Al-Fateh com uma goleada histórica de 9 a 0. Marcos Leonardo brilhou com três gols, enquanto Koulibaly, Renan Lodi, Milinkovic-Savic, Al-Hamdan e Malcom também balançaram as redes. Além disso, Al Abdulwahed marcou contra, completando o placar. Com essa vitória, o time comandado por Jorge Jesus se manteve firme na liderança do Sauditão.

Koulibaly abriu o marcador logo no início, seguido por Renan Lodi, que ampliou. Logo depois, Marcos Leonardo entrou em ação e marcou o terceiro. Ainda no primeiro tempo, Malcom deu uma assistência precisa para Milinkovic-Savic, que fez o quarto gol.

Já na segunda etapa, Marcos Leonardo voltou a brilhar. Ele marcou o quinto gol com um belo chute de fora da área e, pouco depois, ampliou para 6 a 0 com uma cabeçada certeira.

Após isso, Jorge Jesus substituiu o atacante brasileiro. Al-Hamdan, que entrou no lugar dele, fez o sétimo gol. Na sequência, Malcom, formado nas categorias de base do Corinthians, anotou o oitavo. Por fim, Al Abdulwahed acabou marcando contra, fechando o placar em 9 a 0.

Próximo jogo do Al-Hilal e pontos na tabela

Com esse resultado, o Al-Hilal chegou a 40 pontos, três a mais que o vice-líder Al-Ittihad. Agora, o time de Marcos Leonardo e outros brasileiros já se prepara para o próximo desafio: enfrentar o Al-Wehda, na terça-feira (21), às 14h (de Brasília).

