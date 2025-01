Cria da academia, Benedetti celebra estreia no Palmeiras

O Palmeiras venceu a Portuguesa na estreia do Campeonato Paulista por 2 a 0, com brilho de Maurício, autor dos dois gols. Nesta quinta-feira (16), o elenco se reapresentou na Academia de Futebol e já foca na partida contra o Noroeste, marcada para este sábado (18), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).

Aliás, o confronto também marcou a estreia do defensor Benedetti pelo Alviverde. Em 2024, ele havia ficado no banco de reservas em duas oportunidades. Contra a Portuguesa, atuou por mais de 20 minutos e celebrou o momento:

“É um sentimento de gratidão, um momento que recompensa muitas coisas que passamos na infância, de largar família e tudo mais. Uma sensação inexplicável. Já jogamos pela Base no Allianz Parque, mas o sentimento de estar ali como profissional, com caras que desde a infância a gente se inspira, é sensacional. Agradeço a Deus, a toda a comissão e a todos os meus companheiros que têm me ajudado a chegar até aqui. Se Deus quiser, vou evoluir muito e dar muitas alegrias à torcida alviverde”, comentou o defensor.

O zagueiro também destacou a inspiração nos companheiros que vieram da base

“Desde que estamos na Base, temos exemplos, como o do meu amigo e irmão Vitor Reis. São portas que se abrem, e a gente tenta se espelhar neles, trilhar os mesmos caminhos. Lógico que temos características diferentes, mas creio que, trabalhando e seguindo o exemplo desses caras que subiram da base, podemos conquistar muitas oportunidades aqui no Profissional”, analisou o atleta de 18 anos.

Benedetti falou sobre estar aprendendo com zagueiros experientes no Palmeiras

Por fim, Benedetti comentou sobre a experiência de atuar ao lado de Gustavo Gómez e Murilo

“Eles estão me ensinando muito. A equipe profissional marca de um jeito, e as da base marcam de outro. Eles estão passando um pouco da experiência deles, do posicionamento, de como jogar com a equipe profissional, e isso me dá muita tranquilidade e confiança para fazer o meu trabalho e evoluir junto com eles também”, concluiu o jogador.

