Manchester City prepara alto investimento em lateral da Juventus

O Manchester City está disposto a investir pesado na abertura da janela de transferências de inverno do futebol europeu. De acordo com a emissora italiana ‘Sky Sport’, o clube vai oferecer 65 milhões de euros (R$ 400 milhões) para contratar Andrea Cambiaso, lateral-esquerdo de 24 anos, titular da Juventus desde 2023, quando foi comprado junto ao Genoa por 14 milhões de euros (R$ 87 milhões).

A má fase do City fez com que Pep Guardiola e a direção agissem rapidamente, mirando também outros reforços: o zagueiro Vitor Reis (Palmeiras), Abdukodir Khusanov (Lens) e o atacante egípcio Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt), que briga pela artilharia do Campeonato Alemão. Somando todas essas contratações, o clube deve desembolsar mais de 200 milhões de euros (R$ 1.24 bilhão) nesta janela de transferências.

Além disso, segundo a ‘Gazzetta Dello Sport’, o acordo com Cambiaso está praticamente fechado. O jogador deve viajar para a Inglaterra em breve para realizar exames médicos antes de assinar contrato com o Manchester City. Por fim, a mesma fonte adianta que vínculo será válido até 2030, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada.

LEIA MAIS: Com show brasileiro, Al-Hilal detona Al-Fateh pelo Campeonato Saudita

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.