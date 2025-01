Ex-Liverpool, Mané relembra final do Mundial com Flamengo: ‘Tivemos sorte’

Sadio Mané relembrou da grande decisão do Mundial de Clubes da Fifa de 2019 do Liverpool contra o Flamengo. O ex-atacante dos Reds revelou que, em muitos momentos da partida, a equipe comandada por Jürgen Klopp não sabia o que fazer diante do Rubro-Negro. Além disso, ele se mostrou surpreso com o desempenho dos adversários, em Doha.

“Para ser honesto, eu fiquei surpreso com a maneira como sofremos. Porque normalmente na Europa nós jogávamos fazendo pressão, ficávamos com a bola quase o tempo todo. Mas, contra o Flamengo, nós tivemos sorte. Porque o jogo foi muito forte, foi muito bom. Às vezes, eu estava falando com o Firmino no campo, com o Salah. Porque não sabíamos o que fazer, sofremos muito”, disse em entrevista ao “ge”.

“Acho que foi uma das nossas melhores temporadas. Era muito fácil para nós fazermos dois ou três gols. Mas nesse jogo não foi o caso. Em alguns momentos, eu fiquei até preocupado em perder o jogo. Porque o Flamengo era muito forte, principalmente defensivamente. Mas nós não desistimos. No fim, eu fiquei com a bola, dei a assistência para o Firmino, e ele marcou. Foi um jogo muito difícil. Se o Flamengo ganhasse, seria justo, porque eles também mereciam.”

Naquela época, Mané era uma das principais peças dos Reds ao lado de Mohamed Salah e Roberto Firmino. O senegalês atuou durante toda a partida contra o Flamengo e foi o responsável pela assistência para o gol que garantiu a vitória e o título mundial para os ingleses.

