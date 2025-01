México volta à cidade onde jogou partida de Copa com uniforme de time gaúcho

Disputar uma partida na cidade de Porto Alegre, para a seleção do México, terá um sabor diferente nesta quarta-feira (16). Isso porque o amistoso contra o Internacional, no Beira-Rio, poderá ser jogado com os mexicanos usando o seu próprio uniforme, algo que não foi possível há 75 anos atrás.

Pode parecer estranho, mas a última vez que a Tri atuou na capital gaúcha, pela Copa do Mundo de 1950, não estava sequer com o escudo que lhe identifica, mas sim com camisas listradas em azul e branco.

Naquela oportunidade, o México enfrentaria a Suíça, no antigo Estádio dos Eucaliptos, a primeira casa do Inter. Porém, quando ambos chegaram para o confronto, o árbitro sueco Ivan Eklind viu um grave problema: ambos usavam uniformes de tom vermelho predominante. Logo, um deles precisaria abrir mão de sua indumentária original para evitar qualquer confusão.

A então Confederação Brasileira de Desportos (CBD) sugeriu um sorteio para saber quem precisaria ter esse gesto e os mexicanos até ganharam a disputa. Porém, em um gesto de cavalheirismo, cederam a oportunidade dos suíços atuarem de vermelho e conseguiram, por empréstimo, o uniforme do Cruzeiro de Porto Alegre.

Com isso, o Zequinha é apenas o segundo clube do mundo a ter seu uniforme presente em um jogo de Copa do Mundo. O outro é o Napoli que, em 1934, cedeu seu uniforme para a Áustria enfrentar o selecionado da Alemanha em Mundial que aconteceu na Itália.

Novos tempos

Bem diferente da partida disputada há mais de sete décadas, o México vai entrar em campo nessa quarta, diante do Colorado, cheio de caras novas. Isso porque, por não se tratar de uma Data Fifa, os clubes europeus (e até mesmo alguns do futebol mexicano) não liberaram nomes de destaque.

