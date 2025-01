Kvaratskhelia se despede do Napoli nas redes sociais

A passagem de Kvicha Kvaratskhelia pelo Napoli chegou ao fim. Nesta quinta-feira (16), o georgiano utilizou as redes sociais para se despedir dos torcedores e colocar um ponto final em sua passagem pelo clube italiano. Assim, a expectativa é que ele seja anunciado em breve como reforço do PSG.

Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, Kvaratskhelia agradeceu o apoio recebido durante sua trajetória no Napoli e declarou que “é hora de dizer adeus”.

“É difícil para mim, mas chegou o momento de partir. Vivi momentos maravilhosos aqui, compartilhamos memórias incríveis e emoções indescritíveis. Napoli foi minha casa, e sempre me senti acolhido por todos vocês. Nunca vou esquecer meu primeiro gol pelo clube, é uma lembrança que ficará para sempre”, disse o jogador de 23 anos.

Com um título do Campeonato Italiano em 2023 no currículo, Kvaratskhelia se despede do Napoli com 30 gols e 24 assistências em 107 partidas.

Veja o vídeo publicado por Kvaratskhelia:

