Palmeiras mira a contratação de Claudinho, atualmente na Rússia

O Palmeiras segue movimentação no mercado de transferências e agora mira a contratação do meia-atacante Claudinho, atualmente no Zenit, da Rússia. No entanto, os valores da negociação não foram revelados. Ele e Andreas Pereira são prioridades da diretoria alviverde.

Aliás, Claudinho é considerado um jogador versátil e deixou o Brasil em 2021 após ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro quando defendia o Bragantino. Seu nome também é frequentemente vinculado ao Flamengo. Na última oferta há dois anos, o clube carioca ofereceu 15 milhões de euros; o clube russo pediu 20 milhões de euros. Os cariocas subiram a oferta para 18 milhões de euros, mas sem sucesso.

Todavia, após a vitória por 2 a 0 diante da Portuguesa, na estreia do Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira pediu ao menos a contratação de mais três jogadores. Uma delas será para repor a saída de Vitor Reis, que defenderá o Manchester City.

Números de Claudinho

Por fim, Claudinho é um dos jogadores que o Palmeiras, portanto, mais deseja. Nas últimas temporadas, o jogador disputou 122 partidas, marcou 21 gols e deu 28 assistências. O nome de um defensor é mantido em sigilo. A informação é do portal gel.

