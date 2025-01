Canobbio aparece no BID e já pode estrear pelo Fluminense

Apesar de ainda não contar com seus principais jogadores no Campeonato Carioca, o Fluminense ganhou um novo ‘reforço’. Isso porque o atacante Agustín Canobbio apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira (16), o que o coloca em condições de jogo pelo Tricolor.

Contratado junto ao Athletico, o ponta já treina com o elenco principal, que deve estrear em rodadas mais adiantadas do Campeonato Carioca. A equipe alternativa, por sua vez, já atuou nas duas primeiras partidas da Taça Guanabara e deixou a desejar: empate em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa e derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda.

Neste último jogo em questão, o Fluminense contou com a atuação de mais um reforço: o zagueiro Juan Freytes, ex-Alianza Lima. Ele, porém, jogou na lateral-esquerda. Paulo Baya fora o primeiro dos sete contratados a estrear, já na rodada inaugural da competição.

Além dos três citados, o Fluzão também contratou o volante Hércules, o goleiro Marcelo Pitaluga, o lateral-esquerdo Renê e o ponta Joaquín Lavega. Rony, do Palmeiras, ainda pode pintar nas Laranjeiras.

