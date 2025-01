Roma x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (17), Roma e Genoa se enfrentam às 16h45 (de Brasília), em confronto direto na partida de abertura da 21ª rodada do Calcio. O duelo acontece no Estádio Olímpico, na capital italiana, e coloca frente a frente duas equipes que brigam no meio da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega a Roma

A Roma vive um período de recuperação no Campeonato Italiano e está invicta há quatro rodadas, com duas vitórias e dois empates. Dessa maneira, a equipe subiu para a 10ª posição, com 24 pontos, mas continua distante da briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Isto porque a diferença para a Fiorentina, em 6º, é de oito pontos.

A boa notícia, no entanto, é que o técnico Claudio Ranieri terá praticamente todos os seus jogadores à disposição. A única exceção fica por conta de Bryan Cristante, lesionado, que só deve voltar na próxima semana.

Como chega o Genoa

Por outro lado, o Genoa vive um momento parecido com o dos adversários desta sexta-feira. A equipe está invicta há três rodadas no Calcio, mas vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Parma, que levou o time à 11ª posição, com 23 pontos, um a menos que a Roma. Ou seja, em caso de vitória no Estádio Olímpico, o Genoa pode subir mais uma colocação na tabela e começar ter ambições maiores na competição.

Entretanto, o time enfrenta uma grande lista de desfalques para o confronto direto nesta sexta-feira. A baixa mais recente para o técnico Patrick Vieira fica por conta de Badelj, lesionado, que se junta a Malinovskiy, Norton-Cuffy, Ahanor, Vitinha e Ekuban no departamento médico do clube. Porém, a boa notícia é o retorno de Júnior Messias.

Roma x Genoa

21ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 17/01/2025, às 16h45 (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de Roma (ITA).

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka e Hummels; Saelemakers, Paredes, Pellegrine, Koné e Angeliño; Dovbyk e Dybala. Técnico: Claudio Ranieri.

Genoa: Leali; De Winter, Vásquez, Bani e Aaron Martín; Kasa; Frendrup, Thorsby, Zanoli e Miretti; Pinamonti. Técnico: Patrick Vieira.

Árbitro: Luca Zufferli (ITA).

Assistentes: Giovanni Baccini (ITA) e Khaled Bahri (ITA).

VAR: Marco Di Bello (ITA).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

