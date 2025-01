Jorge Jesus indica que Neymar não será inscrito no Campeonato Saudita

Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, anunciou nesta quinta-feira (16), após a goleada de 9 a 0 contra o Al Fateh, que Neymar não será inscrito para disputar a segunda metade do Campeonato Saudita. O brasileiro, contratado em 2023 por 90 milhões de euros (R$ 560 milhões) junto ao PSG, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em outubro daquele ano, o que o afastou dos gramados por meses. Desde que chegou ao clube, o camisa 10 participou de apenas sete partidas.

“Neymar não será incluído no elenco para o campeonato. Ele pode jogar na Liga dos Campeões da Ásia, mas a liga saudita é uma das melhores do mundo… todos os jogadores do Al Hilal têm nível para atuar em qualquer clube da Europa. Neymar já não consegue atuar no nível ao qual estávamos acostumados, infelizmente as coisas ficaram difíceis para ele. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe”, afirmou Jorge Jesus em coletiva de imprensa.

O treinador também comentou sobre o futuro de Neymar.

“Ele ainda tem contrato com o Al Hilal e pode decidir seu futuro, mas isso depende da administração. Não sei nada sobre o futuro de Neymar”, explicou.

Existem especulações de que o craque pode voltar ao Santos, seu clube formador, ou ir para a MLS, onde atuaria ao lado de Messi e Suárez no Inter Miami. Outra possibilidade seria enfrentá-los como adversários na liga americana, após surgir interesse do Chicago Fire.

Jorge Jesus comenta interesse do Al-Hilal em Mohamed Salah

Jorge Jesus também mencionou o interesse do Al-Hilal em Mohamed Salah, que está em final de contrato com o Liverpool. Contudo, o técnico afirmou que isso só será possível após o término da temporada:

“Temos uma vaga na lista para um jogador nascido em 2003 ou mais tarde. No momento, estamos procurando um ponta para ocupar essa posição. Salah ou outros grandes nomes não virão neste inverno, mas talvez no próximo verão”, concluiu o treinador.

