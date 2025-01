Rogério Ceni elege principal cobrador de faltas da história do futebol brasileiro

Ex-goleiro e atual treinador do Bahia, Rogério Ceni escolheu os maiores batedores de falta do futebol brasileiro. Em um desafio proposto pelo TNT Sports, o ex-atleta, que também era exímio cobrador, precisou fazer escolhas difíceis. Assim, elegeu Zico como o principal nome do país.

Na primeira disputa, ele tinha a opção entre Zico e Nelinho. “Eu vi mais o Zico. Lembro do Nelinho batendo de todo jeito. Vou escolher quem eu vi mais jogar. É mais fantástico: Zico”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Funcionário é demitido pela Lazio após postagem de foto polêmica

Em seguida, optou por Marcelinho Carioca em vez de Neto. No entanto, destacou que ambos eram excelentes cobradores. Quando questionado entre ele mesmo e Marcos Assunção, Ceni ficou com o ex-jogador do Palmeiras.

Escolha difícil

Depois, foi perguntado sobre Ronaldinho Gaúcho e Juninho Pernambucano. “Para falta, eu escolho Juninho Pernambucano. Ele era assustador batendo na bola. Eu treinei com ele, bate de qualquer distância. Juninho merece passar”, acrescentou.

Começam as semifinais

A outra escolha, afinal, foi entre Zico e Marcelinho, e o nome histórico do Flamengo garantiu a vaga na final. Depois, na disputa entre Assunção e Pernambucano, Juninho avançou para a decisão.

Na grande final do desafio, Rogério Ceni colocou o Galinho em primeiro lugar.

“Aí entra mais o quesito de bater falta, entra a história, e aí eu coloco o Zico como referência”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.