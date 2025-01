Dono do Cruzeiro reage à entrevista de Matheus Pereira

O meia Matheus Pereira não cravou sua permanência no Cruzeiro ao ser questionado sobre o futuro na Toca da Raposa II. No entanto, o proprietário da SAF celeste, Pedro Lourenço, afirmou que não há qualquer motivação para a saída do atleta.

“Sabemos que, neste período de janela de transferências, existem sondagens, principalmente para grandes jogadores. Naturalmente, vários atletas foram sondados, mas não temos propostas por nenhum deles”, disse em entrevista à “Itatiaia”.

Além disso, Lourenço confirmou que o objetivo para as próximas temporadas é formar um time forte para disputar títulos.

“Já deixei claro que nossa ideia é ter um time competitivo. Não temos a menor intenção de negociar o Matheus Pereira ou qualquer outro destaque do nosso time”, completou.

O Cruzeiro iniciou a temporada 2025 com empate por 1 a 1 contra o São Paulo, nesta quarta-feira (15). O jogo foi válido pelo Inter&CO Soccer Week, na FC Series, torneio amistoso disputado em Orlando, na Flórida.

