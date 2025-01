Cruzeiro bate o Bahia e avança às quartas de final da Copinha

Os garotos do Cruzeiro não deram chances ao Bahia e venceram por 3 a 0, em jogo das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada no estádio Luisão, em São Carlos (SP).

O time azul começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Cruzeiro ampliou o marcador e garantiu vaga nas quartas de final do torneio de base.

Agora, os garotos aguardam o vencedor de Fluminense e São Paulo.

Primeiro tempo

O Cruzeiro iniciou a partida com mais volume, buscando o jogo e criando oportunidades para marcar. Logo aos dois minutos, Janderson teve uma chance e forçou o goleiro a fazer uma grande defesa. Pouco depois, Kenji também teve a oportunidade, mas por pouco não conseguiu marcar. Aos 22 minutos, Felipe Morais abriu o placar com um belo gol. O Bahia tentou responder, mas não conseguia romper a defesa celeste e sofria com os avanços do time mineiro.

Segundo tempo

O Bahia voltou com mais vontade para a etapa final. Após a derrota no primeiro tempo, o time foi mais agressivo e se lançou ao ataque, buscando a classificação.

No entanto, o Cruzeiro passou a jogar de forma inteligente, esperando o Tricolor em seu campo. Aos 34 minutos, a Raposa ampliou a vantagem: em um contra-ataque rápido, Nicolas recebeu pela direita e marcou o segundo gol.

Aos 40 minutos, em uma boa jogada, Fernandinho recebeu a bola dentro da área e, de letra, fez o terceiro e deu números finais ao confronto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.