Audax-SP x Palmeiras, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira (17), o Palmeiras volta à Arena Barueri em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após eliminar o Sport na terceira fase, o Verdão enfrentará o Osasco Audax, que despachou o Athletico-PR nas oitavas. O duelo ocorrerá às 18h30 (de Brasília).

Será o sexto jogo do time alviverde no torneio, todos no campo barueriense. Quem vencer, se garante entre os oito melhores da Copinha e enfrenta, portanto, o vencedor de Grêmio x Red Bull Bragantino.

Onde assistir

A partida entre Audax e Palmeiras terá transmissão da Cazé TV.

Como chega o Audax

Invictos, os Vermelhinhos chegaram ao mata-mata da Copinha na condição de líderes do Grupo 17. Tiveram muitas dificuldades contra o Votoraty, na segunda fase, mas avançaram nos pênaltis (4 a 1) após empate sem gols no tempo normal. Na última terça, o time da Grande São Paulo derrotou por 1 a 0 Furacão, pela terceira fase, em jogo polêmico. Isso porque o gol da vitória foi irregular (gol de mão anotado por Marcos). Assim, o clube paranaense entrou, nesta quinta-feira, com pedido de impugnação da partida.

Como chega o Palmeiras

Também com uma campanha invicta, com as mesmas quatro vitórias e um empate do próximo rival, o Palmeiras tem em Riquelme Fillipi o seu o artilheiro no torneio, com cinco tentos. Foi dele, aliás, um dos gols na classificação diante dos pernambucanos. Até o momento, o Verdão anotou 20 gols e levou dois. Desse modo, segue confiante em busca do tricampeonato nesta temporada – os dois títulos alviverdes da Copinha ocorreram em 2022 e 2023.

AUDAX x PALMEIRAS

2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Data e horário: 17/1/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

AUDAX: Tosti; Felipe, Guilherme, Lucas e Pedro Guilherme; Matheo, Caio, Bryan e Michelangelo; Pedro Gomes e Marcos. Técnico: Roberto Martins

PALMEIRAS: Aranha; Pedro, Leo, Ian e Cauan; Patrick, Thalys e Estevão; Luighi, Gilberto e Vitor Reis. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

