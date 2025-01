Diallo faz hat-trick e salva Manchester United de vexame contra o lanterna

Com três gols no fim, o Manchester United se livrou de um tropeço histórico na Premier League. Afinal, nesta quinta-feira (16), o time do técnico Ruben Amorim virou sobre o lanterna Southampton e venceu por 3 a 1, com hat-trick de Diallo já na reta final do duelo, no Old Trafford, válido pela 21ª rodada.

A vitória encerra, então, a sequência de três derrotas em casa para os Red Devils, que sobem na tabela. Ugarte, contra, fez o gol dos visitantes, enquanto Diallo salvou a lavoura na reta final do prélio no Teatro dos Sonhos com três gols em 12 minutos.

LEIA MAIS: Jorge Jesus indica que Neymar não será inscrito no Campeonato Saudita

O jogo

Mesmo jogando contra o lanterna da Premier League e vindo de dois bons resultados contra fortes rivais, o United não consegui se impor. Os Red Devils vinham de empate contra o Liverpool fora de casa (2 a 2) e de classificação perante o Arsenal na FA Cup em pleno Emirates Stadium.

Não à toa, o grande nome da primeira etapa foi ninguém menos que o goleiro Onana. Com pelo menos três grandes intervenções, ele salvava sua meta como podia.

Até os 43′ da primeira etapa, quando Mateus Fernandes bateu escanteio na área, e Ugarte mandou contra a própria rede após desvio no primeiro pau. Foi simplesmente o décimo gol de corner que os Red Devils sofreram nesta edição de Premier League.

Antony voltou após dois jogos fora, entrando no lugar de Mainoo. O camisa 21, porém, perdeu um gol feito aos 14′, após ótima jogada de Garnacho, que disparou pela esquerda e chutou rasteiro, cruzado, buscando o segundo pau. O brasileiro estava bem colocado, mas errou o carrinho, mandando a bola nas mãos do goleiro Ramsdale.

Diallo, no entanto, surgiu para salvar a lavoura. Zirkzee abriu na direita para o companheiro, que cortou para o meio e chutou. Ele deu sorte e, na sobra, ficou cara a cara com o goleiro para deixar tudo igual, já aos 37′. Já aos 45′, na entrada dos acréscimos, o próprio Diallo fez jogada pela direita e tabelou com Eriksen, recebendo em ótima condição para chutar de primeira e virar o jogo, para alívio dos torcedores do United. Ainda daria tempo para o hat-trick de Diallo, aos 45+4′.

Próximos passos

O Manchester United sobe para a 12ª colocação, se afastando da zona do rebaixamento do Campeonato Inglês. São 26 pontos para o time de Ruben Amorim, que segue em casa para mais dois jogos. No domingo (19), recebe o Brighton, pela Premier League, enquanto no dia 23 enfrenta o Rangers, pela Liga Europa, também no Teatro dos Sonhos.

O Southampton segue na lanterna, com somente seis pontos, e incríveis -34 de saldo. O time agora enfrenta, porém, o terceiro colocado Nottingham Forest, fora de casa, também no domingo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.