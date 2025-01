Atlético encerra negociação por Soteldo

O Atlético não mantém mais conversas com o Santos pela contratação do atacante Soteldo. A diretoria do Galo tomou a decisão ao entender que o Peixe não tinha interesse em seguir com o negócio.

A pedido do técnico Cuca, o Atlético iniciou as tratativas para contratar Soteldo. No entanto, desde o primeiro momento, o treinador Pedro Caixinha, do Peixe, manifestou o desejo de contar com o jogador, o que acabou travando a negociação.

O clube mineiro, por sua vez, seguiu tentando, ampliando a oferta e oferecendo jogadores para fechar o negócio. Porém, as tentativas não foram suficientes.

Nos bastidores, Cuca foi questionado sobre o comportamento extracampo de Soteldo. O treinador, no entanto, destacou que sabe como fazer o atleta render e pediu confiança na sua gestão.

O Galo segue ativo no mercado em busca de reforços. O atacante Júnior Santos, do Botafogo, é a negociação mais recente. O clube também tentou a contratação de Artur, do Zenit, e ainda mantém conversas com o Athletico-PR para contratar Cuello.

