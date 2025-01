Endrick faz dois na prorrogação, Real Madrid bate o Celta e se classifica na Copa do Rei

O Real Madrid passou sufoco, mas avançou às quartas de final da Copa do Rei. Nesta quinta-feira (16), os Merengues bateram o Celta de Vigo por 5 a 2, no Santiago Bernabéu, e se classificaram na competição. Brilhou a estrela de Endrick, que fez dois gols já na prorrogação – um deles de calcanhar. O brasileiro tirou um peso das costas por conta do pouco aproveitamento na equipe espanhola e provou que pode ser mais acionado pelo técnico Carlo Ancelotti. Valverde, com um golaço, anotou o outro no tempo extra. Mbappé e Vini Jr marcaram os outros.

As duas equipes voltam a campo no domingo (19), pelo Campeonato Espanhol. O Celta encara o Athletic Bilbao às 10h (de Brasília), enquanto os Blancos recebem no Bernabéu o Las Palmas, às 12h15.

Para tentar apagar a má imagem deixada na goleada acachapante para o Barcelona, na decisão da Supercopa da Espanha, Carlo Ancelotti fez algumas mudanças na equipe. Valverde, Bellingham e Rodrygo começaram o jogo no banco, dando lugar a Modric, Ceballos e Brahin Díaz. Na zaga, o jovem Asensio entrou, com Tchouaméni voltando ao meio de campo. O francês, que foi mal contra os catalães, foi vaiado pela torcida desde o apito inicial.

Apesar das mudanças, faltava criatividade para o Real Madrid, que tinha muita dificuldade para encontrar espaços na defesa do Celta. O trio Mbappé, Vini Jr e Brahín Díaz aparecia pouco. Do outro lado, os galegos assustavam em contragolpes.

Em lance no ataque, o Celta pediu pênalti, que o árbitro mandou seguir. Em seguida, Ceballos ficou com a bola e lançou Mbappé. O francês partiu do meio de campo, entrou na área pela esquerda, pedalou e, com pouco ângulo, bateu para fazer 1 a 0 para o Real Madrid. Os Merengues estavam mordendo mais na marcação e, em uma das roubadas, o camisa 9 tocou para Vini Jr bater para defesa do goleiro.

Real Madrid volta bem do intervalo

Os Blancos voltaram mortais do intervalo. Logo aos dois minutos, Brahin Díaz recebeu ótimo lançamento e tocou para Vini Jr marcar o segundo gol merengue. Em seguida, Mbappé perdeu de cabeça na pequena área. O Real Madrid imprensava o Celta e mandava bem também nos contragolpes. Em um deles, o melhor do mundo recebeu cara a cara com o goleiro e mandou de cavadinha. Em cima da linha o zagueiro tirou o que seria um golaço do camisa 7.

O Celta pouco ameaçava, porém também não conseguia manter a consistência defensiva do primeiro tempo. Assim, só dava Real Madrid. Brahin Díaz perdeu sua chance. Em outro lance, Arda Güler marcou, mas o árbitro deu impedimento de Vini Jr. Apesar de ter o controle do jogo, os Merengues vacilaram na saída de bola. Aos 38 minutos, Camavinga tocou errado, Pablo Duran aproveitou e tocou para Bamba bater sem chances para Lunin, colocando o Celta no jogo.

Após o gol, os galegos imprimiram uma forte pressão no Real Madrid, com muitas bolas levantadas na área e marcação forte. O Real parecia assustado, principalmente por conta do resultado ruim contra o Barcelona. E a insistência do time visitante deu resultado. Asensio chegou atrasado e cometeu pênalti aos 45 minutos. Marcos Alonso bateu bem e deixou tudo igual, levando o duelo para a prorrogação.

Endrick entra e marca na prorrogação

No tempo extra, os jogadores dos dois times mostraram muito nervosismo, com muitas faltas e cartões amarelos distribuídos pelo árbitro. No segundo tempo, brilhou a estrela do jovem Endrick, que começou o confronto no banco. Ele recebeu de Arda Güler, virou e finalizou com força, de perna esquerda, para vencer o goleiro Villar. Que estrela do brasileiro, que havia protagonizado um lance bizarro no tempo normal, finalizando muito mal. Em seguida, Valverde, com um golaço, fez o quarto e sacramentou a classificação. Mas tinha mais!

No último minuto da prorrogação, Endrick, com um lindo toque de calcanhar, fez o quinto do Real Madrid. Valeu pela vitória e a vaga, mas as críticas certamente rondarão o Santiago Bernabéu por mais um tempo.

