Benfica x Famalicão: Onde assistir, escalações e arbitragem

Terceiro colocado com 38 pontos, atrás do Sporting (41) e do Porto (40), o Benfica recebe, neste sábado, 17/1, o Famalicão, no Estádio da Luz. O rival faz campanha irregular, com 20 pontos, e, se vencer, subirá uma posição.mas sabe que todo favoritismo é benfiquista;+.7

Onde assistir

O duelo entre Benfica e Famalicão terá transmissão da ESPN4 e Disney+ a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como chega o Benfica

O lateral Bah está recuperado, mas talvez comece no banco. No entanto, uma ausência de peso é certa: Di María não está 100% fisicamente e, como o time vem de uma maratona de jogos, ele não irá a campo nesta sexta-feira Aliás, o fato de o Benfica jogar seu quinto jogo em 14 dias foi tema da coletiva de Bruno Lage na véspera da partida.

“Estamos enfrentando muitos jogos em poucos dias. Mas temos de estar preparados para isso e espero um bom resultado”, disse o treinador Bruno Lage.

Como chega o Famalicão

O único desfalque do Famalicão está no gol. Ivan Zlobin segue com problema renal e Lazar Carevic será seu substituto. Mas a boa notícia é que Gustavo Sá está totalmente recuperado. Dessa forma, vai ser o principal municiador de Aranda.

“Vimos de bons jogos contra o Casa Pia (empate fora de casa em 1 a 1), onde testamos alterações que deram resultado, e acredito que estamos muito bem preparados para buscar os pontos que estarão em jogo contra o Benfica”, disse o treinador Hugo Oliveira.

BENFICA X FAMALICÃO

18ªrodada do Campeonato Português

Data e Horário: 17/1/2025, 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)

BENFICA: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi Carreras; Barreiro e Aursnes; Akturkoglu, Kokcu e Schjelderup; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

FAMALICÃO: Carevic; Pinheiro, Mihaj, De Haas e Soares; Van de Looi Topic; Sorriso, Gustavo Sá e Dias; Aranda. Técnico: Hugo Oliveira

Árbitro: João Gonçalves

Auxiliares: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

VAR: Tiago Martin

