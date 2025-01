De virada, Corinthians bate o Bragantino na estreia pelo Paulista

O Corinthians começou 2025 do mesmo jeito que terminou 2024. Na noite desta quinta-feira (16), o Timão venceu o Bragantino de virada por 2 a 1. Lucas Evangelista abriu o marcador para os donos da casa. Porém, os visitantes viraram o placar na segunda etapa, com gols de Talles Magno e Pedro Raul.

A vitória na estreia do Paulista é a oitava seguida do Corinthians desde o ano passado. Com o resultado, o Timão abre o estadual na liderança do Grupo A. Já o Bragantino ocupa a terceira colocação do Grupo B.

Bragantino faz blitz e sai na frente

A partida começou com uma pressão do Bragantino. Matheus Donelli, de cara, teve que fazer duas grandes defesas, em finalizações de Jhon Jhon e Lucas Evangelista, com cinco minutos de jogo. Porém, aos oito, Juninho Capixaba acertou cruzamento na cabeça de Evangelista, que antecipou a zaga e abriu o placar.

O Corinthians teria uma grande chance na sequência para buscar o empate. Romero arrancou do meio de campo e só parou quando Juninho Capixaba derrubou o paraguaio na área. Pênalti marcado, mas o VAR apontou impedimento no começo da jogada. O Timão criou pouco e só assustou aos 29′, quando Héctor Hernández arriscou de fora da área, Cleiton se atrapalhou e cedeu rebote para Romero, que parou na recuperação do goleiro. Nos acréscimos, Hugo cobrou falta e a bola passou raspando à trave.

Corinthians aproveita as chances e vira o jogo

O segundo tempo começou com nova pressão dos donos da casa. Aos dois minutos, Sasha recebeu cruzamento na área e cabeceou para grande defesa de Donelli. Só que o Timão respondeu na sequência. Após cruzamento na área, Juninho Capixaba cortou mal e a bola sobrou limpa para Talles Magno empatar a partida.

A partida ficou mais truncada. O Bragantino tentava chegar mais, mas não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade de perigo. O Timão, chegou e virou o jogo. Aos 33′ Ryan cruzou na área e Pedro Raul, conseguiu ajustar o corpo e marcou o segundo gol corinthiano.

O Timão ainda teve boas oportunidades para marcar o terceiro. Em duas chances, Yuri Alberto saiu na cara do gol e acabou desperdiçando. Talles Magno também quase marcou seu segundo gol, mas não aproveitou sua chance. Do outro lado, Matheus Donelli trabalhou em finalização de Lucas Evangelista.

BRAGANTINO 1 X 2 CORINTHIANS

1ª rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: quinta-feira, 16/01/2025, às 19h30 (de Brasília).

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Público total: 10.289 torcedores.

Renda: R$ 547.290,00

Gols: Lucas Evangelista, 8’/1ºT (1-0); Talles Magno, 4’/2ºT (1-1) e Pedro Raul, 33’/2ºT (1-2)

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Vinicinho (Henry Mosquera, 34’/2ºT) e Jhon Jhon (Lucas Barbosa, 16’/2ºT); Pitta (Thiago Borbas, 39’/2ºT) e Eduardo Sasha 39’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.

Corinthians: Matheus Donelli; Léo Mana (Matheusinho, 28’/2ºT) , Cacá, João Pedro e Hugo; José Martinez, Charles (Ryan, intervalo) e Alex Santana (Carrillo, 35’/2ºT); Talles Magno, Ángel Romero (Yuri Alberto, 28’/2ºT) e Héctor Hernández (Pedro Raul, intervalo). Técnico: Ramón Diaz.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões Amarelos: Pedro Henrique e Lucas Cunha (RBB); Alex Santana e José Martínez (COR)

