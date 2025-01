Eintracht x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Uma das surpresas do Campeonato Alemão, o Eintracht Frankfurt recebe o Borussia Dortmund, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo será no Deutsche Bank, em Frankfurt. O time da casa faz excelente campanha, com 33 pontos, em terceiro lugar. Com uma vitória manterá a posição. Mas o Dortmund é apenas o 10º colocado, com apenas 25 pontos e é a grande decepção até o momento da Bundesliga nesta temporada.

Onde assistir

Os canais SporTV, Cazé TV e Onefootball transmitem a partir das 16h30 (de Brasilia).

Como chega o Eintracht Frankfurt

A surpresa na lista de relacionados do Eintracht é a presença de Marmoush. O atacante egípcio é o grande astro da equipe, mas está sendo negociado por 60 milhões de euros (R$ 375 milhões) com o Manchester City. Como o negócio é quase certo, era provável que ele não fosse a campo sob risco da e alguma a lesão. Assim, deve fazer nesta sexta-feira a sua provável última partida pelo clube alemão.

Como chega o Borussia Dortmund

Como Malen está a caminho do Aston Villa, o técnico Nuri Sahin deve ter como nova dupla de ataque Duranville e Guirassy. Na defesa, Schlotterbeck era dúvida, mas treinou normalmente nesta quinta-feira e está confirmado como o xerifão da zaga.

Sahin disse que as últimas reuniões com o elenco foram frutíferas e que o torcedor verá um time bem diferente da última rodada, quando perdeu para o entao lantrna Kiel, levou de 4 a 2.

“Tudo o que faltava foi resolvido. Havia muitas coisas que estavam em falta. Mas os garotos foram muito autocríticos sobre isso. Enfim, sabem que precisam mostrar uma reação após tal desempenho.

EINTRACHT X BORUSSIA DORTMUND

18ª rodada do Campeonato Alemão

Data e Horario: 17/1/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Deutsche Bank Arena,Frankfurt (ALE)

EINTRACHT: Trapp; Tuta, Koch e Theate; Collins, Larsson, Skhiri e Brown; Gotze; Ekitike e Marmoush. Técnico: Dino Toppmöller

DORTMUND: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Can e Nmecha; Bynoe-Gittens, Brandt e Duranville; Guirassy. Técnico: Nuri Şahin

Árbitro: Daniel Schlager

Auxiliares: Sven Waschitzki-Günther e Arno Blos

VAR: Pascal Müller

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.