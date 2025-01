Felipe Melo representa o Fluminense em evento do Mundial: ‘Algo indescritível’

A Fifa promoveu, nesta quinta-feira (16), em Nova York, nos Estados Unidos, um evento de lançamento do Tour do Troféu do Mundial de Clubes, que passará por 20 países. Assim, coube a Felipe Melo representar o Fluminense como “Legand” do clube ao lado do coordenador administrativo Marcelo Penha.

“Poder representar o Fluminense para mim é algo indescritível. Difícil a gente mensurar isso em palavras e passar para o externo o que significa. De um clube tão amado como é o Fluminense. Quando o presidente me ligou e perguntou da minha disponibilidade, nem quis saber da data ou da minha agenda. Prontamente, me prontifiquei a estar à disposição do Fluminense para poder representar o clube nessa viagem”, disse o ex-capitão tricolor.

“Esse Mundial é muito importante para o clube e para os torcedores. Então, me sinto de fato muito honrado por isso, agradeço muito a Deus”, completou Felipe Melo.

Caminho do Tricolor pelos Estados Unidos

Classificado para o Mundial como campeão da Conmebol Libertadores 2023, o Fluminense é cabeça de chave do Grupo F, que conta ainda com Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e Mamelodi Sundowns (AFS).

“É óbvio que aqui, quando falamos de outras equipes menos conhecidas, teoricamente seria um grupo mais acessível para a classificação, mas teoricamente. Hoje a gente vÊ a Liga dos Campeões e os clubes considerados gigantes têm tido muita dificuldade com os clubes não tão conhecidos assim”, analisou.

“Então, acho que o Fluminense teoricamente está em um grupo importante, um grupo bom, sabendo que nós temos um grande gigante, que é o Borussia Dortmund. Mas tem que ter muito respeito, muita humildade com os outros dois clubes que estão, porque ninguém chega ao Mundial por nada. Todos realmente fizeram por merecer estar no Mundial, então o Fluminense vai ter que trabalhar muito, com muita humildade. Sempre foi assim, né?”, completou.

Mundial em novo formato

O chamado “Super Mundial” acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Participarão 32 equipes, que foram divididas em oito grupos de quatro clubes que se enfrentam em turno único. Os dois melhores de cada chave se classificam para as oitavas de final, com toda a fase de mata-mata disputada em jogo único.

Dessa forma, o Tour do Troféu levará a peça aos clubes participantes e às suas respectivas cidades nos meses que antecedem a competição. Por fim, os torcedores terão a oportunidade de conferir de perto a taça entre janeiro e junho.

